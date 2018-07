Marotta non si sbilanca: «Ronaldo? Non parlo…»

Cristiano Ronaldo alla Juve? Beppe Marotta non conferma né smentisce. I tifosi bianconeri continuano a sognare

Beppe Marotta non rompe il silenzio: nonostante le tante voci che riportano di una Juventus vicinissima a Cristiano Ronaldo, l’amministratore delegato del club bianconero preferisce non sbilanciarsi. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, infatti, il dirigente della Vecchia Signoria si è limitato ad un sorriso, seguito da: «Non parlo, non parlo». Nessuna conferma, dunque, ma neanche una smentita: il popolo juventino continua a sognare di poter vedere quanto prima il cinque volte Pallone d’Oro vestire la maglia a strisce bianconere. E Intanto in Spagna, c’è chi parla già di visite mediche (Leggi qui l’articolo).