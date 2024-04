Marsiglia, Fonseca in lizza per la panchina: le ultime

Il Marsiglia in panchina, in attesa di finire questa stagione, sta già valutando Fonseca per la prossima

Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, il tecnico ex Roma è in cima alla lista del club francese per l’anno prossimo. Il futuro di Gasset sembra essere segnato anche dovesse riuscire a vincere l’Europa League. In corsa anche Conceicao (nonostante il rinnovo col Porto) e Haise.