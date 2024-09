Marsiglia, ecco il PRIMO KO di Roberto De Zerbi: debutto per RABIOT

L’Olympique Marsiglia di De Zerbi perde per la prima volta in campionato: debutto di Adrien Rabiot nel ko con lo Strasburgo

Prima sconfitta per il Marsiglia di De Zerbi in Ligue 1 contro il Racing Strasburgo per 1-0. L’OM rallenta rispetto a Monaco e PSG, entrambe vincitrici ieri e che quindi staccano di tre punti e proseguono appaiate in vetta alla classifica.

Per l’occasione c’è stato anche il debutto di Adrien Rabiot: l’ex Juve entrato all’ora di gioco al posto di Kone ha finito la partita con un cartellino giallo.