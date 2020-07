Martinez Quarta: «Sogno l’Europa. Orgoglioso che squadre come l’Inter mi seguano»

Martinez Quarta, centrale difensivo del River Plate, ha parlato dell’interessamento da parte di grandi club come l’Inter

Martinez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate, è uno dei calciatori seguiti in Argentina dall’Inter. Il centrale dei Millonarios ha parlato del suo futuro in una intervista a Marca.

INTER – «Ho letto anche io queste voci, sono orgoglioso che queste squadre mi stiano osservando. Ho parlato con il mio rappresentante che mi ha detto che mi avrebbe avvisato solo in caso di offerte concrete. La realtà è che oggi, a causa della pandemia, non si muoverà nulla fino a che le varie società conosceranno i loro budget. Cerco di essere calmo e aspetto. Se arriverà un’offerta, il mio agente me lo dirà e la analizzeremo. Sono orgoglioso che squadre con quella storia mi abbiano notato. È un sogno giocatore in Europa, e ovviamente lo realizzerò se Dio vuole».

SOGNANDO L’EUROPA – «Il sogno di ogni calciatore è quello di giocare in Europa e raggiungere la Nazionale, sarebbe bello fare questo salto. Ma dipenderà da molte cose; io comunque sono tranquillo, ovviamente, dato che se ne occupa il mio procuratore. A me non resta altro da fare che allenarmi e prepararmi per ciò che viene qui o ovunque».