Martusciello a margine di un incredibile Juve-Napoli terminato 4-3: «De Ligt straordinario, nella ripresa un calo fisico»

Martusciello si reputa soddisfatto, a margine di un’incredibile partita contraddistinta da un’interminabile altalena di emozioni. Quelle che hanno portato al successo per 4-3 della Juve sul Napoli.

E così il vice di Sarri, a caldo, ha commentato con soddisfazione i tre punti conquistati: «C’è da mettere in risalto la prima ora di gioco in cui si poteva concretizzare anche qualche situazione in più. Poi, sul 3-0, chiaramente hai la pancia un po’ piena. De Ligt? E’ stato straordinario. E nella ripresa abbiamo patito anche un calo fisico».