Zabivaka: tutto sul lupo mascotte dei Mondiali del 2018 in Russia – FOTO

Zabivaka è la mascotte ufficiale dei Mondiali di Russia 2018: si tratta di un lupo grigio scelto tra altre pretendenti, tutto su di lui…

Come ogni Mondiale del recente e meno recente passato, anche quello di Russia 2018 (leggi anche: MONDIALI: L’ELENCO DEI CONVOCATI) avrà la sua mascotte: si chiama Zabivaka, parola russa che significa, letteralmente, “colui che fa gol”. Zabivaka insomma, secondo gli organizzatori della manifestazione, dovrebbe rappresentare pienamente lo spirito dei prossimi Mondiali, ma non solo: la mascotte in questione è stata scelta tra tante altre proposte perché, a detta dei disegnatori, è simbolo di felicità e divertimento, ma anche di rispetto delle regole del calcio e degli avversari. Come facilmente desumibile sin dalla sua prima apparizione, avvenuta ormai già qualche mese fa, nel corso della presentazione ufficiale di Russia 2018, Zabivaka è un lupo grigio, animale tipico delle steppe russe, umanizzato con tanto di occhialoni moderni. Sin dal giorno del suo esordio la mascotte ha avuto due noti padrini: il Ministro dello Sport russo Vitaly Mutko e l’ex attaccante brasiliano Ronaldo.

Zabivaka è stata scelta direttamente dal popolo del web con un sondaggio indetto dalla FIFA che l’ha vista nettamente prevalere rispetto alle due avversarie (una tigre, che ha ottenuto il 27% dei voti totali, ed un gatto, che ha ottenuto il 20% dei voti) con ben il 53% delle preferenze. La mascotte di Russia 2018 succede a tante altre discusse e note antenate: Fuelco, l’armadillo di Brasile 2014, Zakumi, il leopardo di Sudafrica 2010, Goleo VI e Pille, il leone di Germania 2006, Nik, Kaz e Ato, tre personaggi computerizzati creati per Corea e Giappone 2002, Footix, il celeberrimo galletto di Francia ’98, Striker, il cane di USA ’94, Ciao, l’iconica figura stilizzata creata per Italia ’90… soltanto per citare alcune delle più recenti. Mai come in questo caso, possiamo dirlo: a tutte le nazionali partecipanti ai Mondiali… in bocca al lupo!

