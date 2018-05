Masiello non ‘gufa’ il Milan: «Speriamo nei gironi di EL, però…»

Le dichiarazioni di Andrea Masiello, il difensore dell’Atalanta parla della possibilità per la Dea di raggiungere direttamente i gironi di Europa League

Quest’oggi Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la premiazione come Man of The month di maggio presso il partner ItalianOptic a Curno. Il tema di oggi è chiaramente la possibile esclusione del milan dalle prossime competizioni UEFA per violazione del Fair-Play Finanziario: «Naturalmente noi dell’Atalanta speriamo di entrare in Europa League direttamente dai gironi. Chiaramente, però, non è che tifiamo per le disgrazie altrui. Essendo arrivati settimi in campionato abbiamo già la testa ai preliminari di luglio di Europa League mentre le altre sono decisioni che non ci competono».

Prosegue e conclude Masiello: «La nostra è stata una stagione da 10 in pagella e nel caso meriteremmo di saltare sia la fase di luglio che quella di agosto, noi abbiamo spinto al massimo in stagione per poterci qualificare in Europa per il secondo anno di fila. Il mio gol al Milan? Sono contento di aver contribuito in questo modo alla qualificazione, con un gol a due minuti dalla fine della penultima giornata. E’ stato il mio quinto gol stagionale, spero di ripetermi il prossimo anno magari facendone uno in più. il mio contratto è in scadenza nel giugno 2019 ma non sarà un problema, ci vedremo con la società per prolungare».