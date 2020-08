Massara: «A centrocampo dobbiamo intervenire, stiamo valutando ipotesi»

Massara, direttore sportivo del Milan, presenta la nuova stagione in conferenza stampa. Le sue parole sul mercato rossonero

Il direttore sportivo del Milan Massara è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. Le sue parole.

CRESCITA – «Per il Milan è importante la crescita di tutti i calciatori, abbiamo una squadra giovane, una delle più giovani della A. Quindi necessariamente dalla crescita di tutti i ragazzi passano i nostri successi. Rafael ha un talento cristallino e mostrato lampi di classe pura, che hanno alzato le aspettative nei suoi confronti. Nella seconda parte di stagione ha avuto una bella crescita, fatto diversi gol e assist, ma sicuramente da un giocatore con la sua classe ci aspettiamo di più e siamo sicuri che lo farà».

CENTROCAMPO – «Kessie e Bennacer hanno fatto cose eccellenti non solo dopo il lockdown, ma anche prima. Sono cresciuti esponenzialmente, non solo individualmente ma anche come coppia. L’intuizione di Pioli del doppio mediano li ha esaltati alla grandissima, ma sicuramente a centrocampo dovremo intervenire per aiutare la squadra negli impegni, visto che è una stagione lunghissima ma compressa quella che abbiamo davanti. Stiamo già valutando delle ipotesi».

AURIER – «Ci sono tanti nomi accostati al Milan, alcuni realistici e altri meno. Lui è un ottimo giocatore ma non ci sono le condizioni per pensare a lui, non può essere un obiettivo».