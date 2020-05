Materazzi rivive il Triplete: «Che shampoo dopo Catania! Sulla maglia anti-Juve…»

Marco Materazzi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport rivivendo l’annata magica del Triplete

MANETTE DI MOURINHO – «Non ne poteva più, ma ci voleva far capire: “Si va in guerra: se ci state, vengo con voi”».

SCONFITTA DI CATANIA – «Il giorno dopo Catania: Mourinho non risparmiò nessuno, neanche Toldo che non giocava mai. E neanche Eto’o, che sull’1-0, in contropiede, si era fermato invece di segnare perché Alvarez era a terra: “Non si era fatto niente… Bravi, sarete i campioni del fair play”».

MOU CHE SE NE VA – «Da venti giorni lo imploravo di non andarsene e gli ho sussurrato: “Ti rendi conto in che mani ci lasci?”. Si parlava già di Benitez, ma l’avrei detto anche se fosse arrivato un altro».

MAGLIA “RIVOLETE ANCHE QUESTA?” ESIBITA AL BERNABEU DOPO LA CHAMPIONS – «E’ nata a Riccione, dopo Siena: opera di Aldo Drudi, che fa i caschi a Vale Rossi. L’idea mi venne quando chiesero indietro lo scudetto 2006, serviva solo l’occasione migliore possibile».