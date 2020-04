Maurizio Stirpe è sicuro di avere il coltello dalla parte del manico: ecco le parole del presidente del Frosinone

Maurizio Stirpe non è spaventato per i provvedimenti da prendere in Serie B per proseguire la stagione. Ecco le parole del presidente del Frosinone a Il Tempo.

STIRPE – «Spalmare la stagione su 2 anni? È l’unico sistema che consentirebbe di avere un risultato sul campo, evitare decurtazioni di stipendi e di incassare tutte le tasse. I tifosi non ci rimetterebbero sugli abbonamenti, come sponsor e televisioni, si giocherebbe a porte aperte e in sicurezza. È solo una posizione di buonsenso, neanche così innovativa. Cristallizzare tutto qui non terrebbe conto del campo e aprirebbe a contenziosi legali. Allargare la Serie A 22 squadre e Frosinone in B? Ma che senso ha? Non riesco a capire perché le promozioni dalla Serie B dovrebbero essere due, sono tre e la modalità dei playoff per la terza viene fatta sempre in deroga alle disposizioni. È una proposta assurda fatta da qualcuno che tende a voler trarre vantaggio anche da situazioni drammatiche. Se poi la attuassero il Frosinone vincerebbe la sua controversia legale a mani basse».