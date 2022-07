Maxi Lopez conclude l’acquisto del Birmingham City: i dettagli della trattativa

Maxi Lopez, in compagnia di Paul Richardson, ha concluso la trattativa per l’acquisto del Birmingham City: i dettagli

Maxi Lopez e Paul Richardson hanno messo a segno l’acquisto del Birmingham City dopo una lunga trattativa.

L’ex attaccante rileva così il club militante in Championship. Trattativa divisa in due fasi: nella prima verranno versati 25 milioni di euro per il 21% della società e lo stadio, nella seconda 10 per il 75%.