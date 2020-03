Maxi Lopez contro Wanda: «Hai portato i nostri all’epicentro del contagio»

Maxi Lopez è furioso con l’ex compagna Wanda Nara: ecco le parole dell’attaccante del Crotone sulle decisioni relative ai figli

Maxi Lopez si infuria con Wanda Nara. Ecco le accuse a mezzo social dell’attaccante del Crotone, sull’emergenza Coronavirus.

«Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza».