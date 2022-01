ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Mazzarri decisamente soddisfatto al termine della sfida che ha visto il suo Cagliari superare in extremis il Bologna

Parole al miele quelle di Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn alla fine del match tra il suo Cagliari e il Bologna. Le dichiarazioni:

LA SQUADRA – «I ragazzi che ho a disposizione hanno dato l’anima, hanno fatto una grande partita contro una squadra forte con un organico importante. Abbiamo meritato la vittoria».

COSA È CAMBIATO – «Sono ragazzi che hanno sposato il mio credo tattico e comincio a vedere la mia squadra. facciamo un gioco propositivo, coraggioso. Si sono fidati di me e hanno iniziato a giocare come piace a me. I miei complimenti anche a Lovato. Quando la difesa è compatta, solida, allora tutti riescono a giocare bene. Complimenti a tutti, a Bellanova, Carboni, Altare».