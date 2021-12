Cagliari, Mazzarri: «Pensavo fosse più facile ma le sfide difficili mi piacciono»

Walter Mazzarri ha parlato a Il Cagliari in diretta: le dichiarazioni del tecnico dei sardi. Le sue dichiarazioni

Walter Mazzarri ha parlato a Il Cagliari in diretta su Radiolina. Le sue dichiarazioni.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

DIFFICOLTA’ – «Pensavo fosse più facile, lo devo ammettere. Ero venuto con entusiasmo ma dal di fuori c’era una sensazione diversa. Siamo stati sfortunati, qualche punto ci manca e abbiamo avuto tanti infortuni. Alcune partite le avevamo già vinte con Salernitana, Venezia, con la Roma o col Bologna meritavamo il pareggio. Le partite negative sono state con Empoli e Fiorentina. Ma le sfide difficili mi piacciono, ci sono tante partite. La squadra inizia a dare segnali e sono molto fiducioso».

CAGLIARI IN CRESCITA – «Io sono un allenatore che dovrebbe partire dall’inizio. Mi piace dare fisionomia e automatismi. Poi ora ci sono tante partite una dopo l’altra. Trovare il tempo per idee e tempi giusti è più difficile. Ho visto qualcosa ma bisogna migliorare tanto, soprattutto nella fase difensiva. E poi in alcuni momenti sbagliamo troppi passaggi».