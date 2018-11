Brutta disavventura per l’arbitro Mazzoleni: una settimana fa alcuni ladri sono entrati in azione all’interno della sua abitazione

Brutta sorpresa per l’arbitro Mazzoleni: l’8 novembre, come riportato dall’Eco di Bergamo, il fischietto di Serie A è stato vittima dei ladri. Una volta entrati in azione all’interno della sua abitazione ad Alzano Lombardo, i malviventi hanno fatto razzia dentro casa, rubando l’auto della moglie, due computer, due orologi e svariati gioielli, oltre a diversi fischietti e divise da arbitro. Mazzoleni si è parzialmente consolato con la direzione di Milan-Juventus, il big match andato in scena al termine della dodicesima giornata di Serie A.