Mbangula Juve, l’agente a Juventusnews24: «Samuel resta un giocatore importante per la squadra. Su Thiago Motta...»

Grace Diamouangana, agente del giovane calciatore della Juventus Samuel Mbangula, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: ecco un estratto delle sue parole su diversi temi, tra Juventus e mercato.

MBANGULA JUVE – Quanta soddisfazione sta provando Samuel per aver segnato un gol così bello ed importante?

«Per chi conosce un po’ Samuel sa che questo gol è il suo marchio di fabbrica. È un gesto che padroneggia molto bene. L’ha già messo in mostra con il primo gol alla sua prima partita di campionato: ha la grande capacità di saper rientrare dentro il campo per calciare all’angolo opposto. Quella di ieri è una rete che permette alla squadra di restare imbattuta e di prendere un punto. Ovviamente è grande soddisfazione e dimostra che Samuel resta un giocatore importante per la squadra».

Che rapporto si è instaurato tra Thiago Motta e Mbangula?

«Credo che sia molto bravo. Motta continua a guidare nello sviluppo Samuel e ha la percezione che è un ragazzo molto attento nell’ascoltare i suoi consigli e con grande voglia di crescere velocemente. Da quel lato non ci sono problemi».

Qual è la vostra posizioni in merito alle voci che vedrebbero Mbangula in ottica cessione nel mercato di gennaio?

«Qual è il nostro interesse a impedirgli questa crescita che sta avendo alla Juventus e con Thiago Motta? Quello che chiedo è di lasciarlo lavorare tranquillamente e di fermare queste voci infondate e false».

