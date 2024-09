Mbangula Juve, RINNOVO sempre più vicino con i bianconeri. Ecco tutti i DETTAGLI

Mbangula Juve: OTTIMISMO per il rinnovo di contratto in casa bianconera. Ecco gli sviluppi e tutti i dettagli sul futuro del belga

La strada è ormai tracciata: il matrimonio tra Samuel Mbangula e la Juve è destinato a durare ancora a lungo. Secondo quanto riportato da JuventusNews24, nei giorni scorsi è andato in scena un nuovo incontro per il rinnovo dell’esterno belga, attualmente in scadenza nel 2026: discorsi portati avanti in maniera positiva e indirizzati in modo deciso verso un imminente prolungamento dell’accordo, fino al 2029.

Mbangula è stato la vera sorpresa di questo inizio di stagione nella squadra di Thiago Motta. Promosso subito in pianta stabile in prima squadra dalla Juventus Next Gen, il classe 2004 ha già collezionato 4 presenze, 1 gol e 3 assist in campionato. Talento talmente evidente da cambiare le carte in tavola in ottica calciomercato: puntando tutto sul talento bianconero. Siamo alle battute finali, ultimissimi passi, ora per il rinnovo di Sam, che segnerà un altro step importante per la sua crescita a Torino.