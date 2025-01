PSG Mbappé, ora il club rischia una penalizzazione dalla UEFA: ecco i motivi

Scontro tra il PSG e Kylian Mbappé per il mancato pagamento di 55 milioni di arretrati al francese: la UEFA minaccia sanzioni per il club

Rischia di finire malissimo la fine della storia tra Mbappé e il PSG. Le due parti si sono lasciate molto male in estate quando il francese è passato al Real Madrid, ma ha contestato al club transalpino il mancato pagamento di 55 milioni di euro in salari e premi. La federazione francese ha ordinato ai parigini di pagare, ma al momento non si sono ancora mossi in quella direzione e la causa è in sospeso.

Come riportato da L’Equipe adesso anche la UEFA è con il fiato sul collo del PSG dietro al reclamo degli avvocati del calciatore: il club adesso rischia una sanzione per una potenziale violazione delle normative sul “Licensing dei Club e Stabilità Finanziaria”. C’è tempo fino al 15 gennaio per il club per dimostrare di non avere pendenze con il calciatore.