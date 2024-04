Caso McKennie, curva Nord squalificata per il derby? La situazione

Le ultime sui provvedimenti contro la Curva Nord della Lazio dopo il cado degli ululati razzisti a Weston McKennie

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la La curva Nord della Lazio rischia un turno di chiusura a causa degli ululati razzisti rivolti a Weston McKennie al momento dell’uscita dal campo nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Tutto dipenderà dalla prove che la Procura della FIGC troverà nei video diffusi sul web e sui social. L’indagine potrebbe infatti portare alla squalifica per un turno della curva Nord della Lazio, dato che è già in diffida. La chiusura scatterebbe comunque non per il derby contro la Roma di domani, ma per la partita con la Salernitana.

