Meluso: «Taglio stipendi? Giusto il passo della Juve ma non può essere un protocollo»

Il ds del Lecce Meluso ha parlato, ai microfoni di Tmw, dell’iniziativa della Juve di ridurre gli stipendi ai calciatori.

«L’iniziativa dei calciatori della Juve sicuramente è stata lodevole e su questo non c’è dubbio. Il calcio è una nave che sta navigando in acque tempestose, per fare si che continui a navigare tutti devono fare un passo indietro e darsi una mano. I momenti particolari necessitano di particolari riflessioni. Ogni società però ha le sue dinamiche. Il passo della Juve è stato anche giusto. Ma non ci può essere un protocollo. È un discorso che eventualmente affronteremo quando si capirà se partiremo o no».