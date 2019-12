Mercato Bologna, Mihajlovic chiede rinforzi: ecco i nomi caldi

Mercato Bologna, Sinisa Mihajlovic a caccia di rinforzi. Juan Jesus e Barrow i profili caldi nel mirino della dirigenza rossoblù

Sinisa Mihajlovic non si accontenta e vuole rinforzi per il suo Bologna. Il mercato di gennaio può essere la sessione buona per dare una spinta in più alla squadra, per cui la dirigenze rossoblù pensa agli acquisti.

I nomi caldi, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono quelli di Juan Jesus e Barrow. Il primo è ai margini della Roma di Fonseca, l’attaccante potrebbe lasciare l’Atalanta per cercare maggiore minutaggio.