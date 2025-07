Mercato Cagliari, un club di Serie A fa sul serio per Scuffet! Ecco l’indiscrezione sul portiere rossoblù

Mercato Cagliari, una squadra di Serie A adesso fa sul serio per Simone Scuffet! Ecco l’indiscrezione sul portiere italiano

Il futuro di Simone Scuffet, portiere classe 1996 attualmente sotto contratto con il Cagliari, potrebbe proseguire in Serie A, ma con una nuova maglia. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Pisa, fresco di promozione nella massima serie, è in trattativa con il club sardo per acquisire le prestazioni del numero uno friulano.

Scuffet, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e più volte accostato alle big europee a inizio carriera, è reduce da un’esperienza significativa in prestito al Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di secondo portiere dietro ad Alex Meret nella stagione dello Scudetto. La sua esperienza e conoscenza del massimo campionato rappresenterebbero un’aggiunta preziosa per il Pisa, alla ricerca di rinforzi affidabili per affrontare al meglio il ritorno in Serie A.

Tuttavia, l’intenzione del club toscano non sarebbe quella di assegnargli i gradi da titolare. I nerazzurri, infatti, intendono puntare ancora su Adrián Šemper, estremo difensore croato classe 1998, rivelatosi decisivo nella promozione grazie alle sue prestazioni tra i pali. Scuffet arriverebbe così a Pisa in qualità di vice di lusso, pronto a subentrare all’occorrenza e a fornire stabilità ed esperienza, ma soprattutto a rappresentare una figura di riferimento all’interno dello spogliatoio, grazie alla sua maturità e professionalità.

Dal canto suo, il Cagliari – attualmente impegnato nella pianificazione della prossima stagione – vedrebbe in questa cessione un’opportunità per snellire la rosa e riallocare risorse. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, e non si escludono sviluppi già nelle prossime ore. Una nuova pagina potrebbe aprirsi per il portiere Scuffet, alla ricerca di stabilità in un campionato che lo ha visto protagonista a fasi alterne sin dagli esordi. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane di mercato.