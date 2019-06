Mercato Genoa: Romulo torna alla base? La Lazio non sembra intenzionata a riscattarlo

Romulo potrebbe tornare al Genoa in estate: la Lazio, infatti, non sembra intenzionata a riscattare il centrocampista

Durante lo scorso mercato di gennaio, il Genoa aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto Romulo alla Lazio. La cessione era passata in sordina visto il gran clamore suscitato dalla vendita di Piatek ma il centrocampista italiano si è saputo distinguere egregiamente anche in maglia biancoceleste.

Tuttavia, come riporta Pianetagenoa1893.net, il jolly di centrocampo potrebbe tornare al Genoa in estate. La Lazio non sembrerebbe orientata, a meno di sorprese, a spendere i 2 milioni necessari per il giocatore.