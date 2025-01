Mercato Inter, De Vrij può lasciare il club nerazzurro in estate! Una big adesso fa sul serio

Mercato Inter, De Vrij può lasciare il club nerazzurro la prossima estate! Una big di Serie A adesso fa sul serio per lui

Il mercato Inter è al lavoro e oltre a monitorare alcuni profili per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Inzaghi, dovrà fare attenzione alle uscite, con alcuni giocatori potrebbero essere gli osservati speciali alcuni club italiani, ed europei. Il primo nome sulle uscite resta De Vrij, in scadenza il prossimo giugno del 2025.

Il giocatore è sotto la lente del Napoli di Antonio Conte, che sarebbe pronto a fare follie in estate per acquistarlo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, i campani avrebbero individuato nell’olandese un rinforzo per il futuro. In ballo c’è ancora un probabile rinnovo di contratto con il club nerazzurro, ma Conte farà di tutto per riuscire a portarlo a Napoli.