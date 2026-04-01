Mercato Inter, spunta l’idea Calafiori per il dopo Bastoni: le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra

Mercato Inter, Calafiori è il primo nome per sostituire Bastoni! Dall’Inghilterra arrivano le ultime novità

Il futuro di Alessandro Bastoni si fa sempre più nebuloso e sembra allontanarlo da Milano. Tra le polemiche seguite al caso Kalulu, l’espulsione pesante in Bosnia–Italia e il forte interesse del Barcellona, il difensore azzurro sta vivendo un periodo di isolamento e incertezza. In vista di un possibile addio a fine stagione, l’Inter si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata: secondo il portale inglese Caught Offside, il primo nome individuato per sostituirlo è quello di Riccardo Calafiori, oggi all’Arsenal.

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Il classe 2002, esploso nel Bologna prima del trasferimento a Londra per oltre 40 milioni, sta attraversando un momento delicato in Premier League. Nelle gerarchie di Mikel Arteta è stato scavalcato dall’ascesa di Piero Hincapie e dal recupero di Lewis-Skelly, e pur non avendo ancora chiesto la cessione, starebbe riflettendo sul proprio futuro. La prospettiva di ritrovare continuità e un ruolo centrale, unita alla tentazione di tornare in Serie A, potrebbe aprire spiragli. Per l’Inter, Calafiori rappresenterebbe il profilo ideale: mancino, tecnico, giovane e già pronto per un contesto di alto livello, perfetto per il progetto di Cristian Chivu.

L’operazione resta comunque complessa. L’Arsenal non intende svalutare un investimento importante, ma l’obbligo di riscatto per Hincapie potrebbe costringere i Gunners a fare cassa. I nerazzurri osservano con attenzione, pronti a inserirsi se dovessero aprirsi spiragli, ma la concorrenza è forte: Juventus e Napoli sono anch’esse sulle tracce del difensore romano. Le prossime settimane chiariranno se l’Inter potrà affondare il colpo e inaugurare il nuovo corso post-Bastoni riportando in Italia uno dei talenti più brillanti della nuova generazione azzurra.