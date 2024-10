Mercato Inter, la bomba dalla Spagna: ecco l’ultima idea di Marotta! Vuole soffiarlo a quel club: le ultimissime sui nerazzurri

Il mercato Inter non si ferma mai e tra interessamenti, giocatori sotto osservazione e trattative, i dirigenti nerazzurri si sono già messi all’opera per allestire la rosa in vista della prossima stagione. Una rosa che potrà subire delle variazioni non indifferenti su più reparti. Le tv spagnole rilanciano un nome, che secondo loro è l’ultima idea del presidente e AD Marotta.

Si tratta di Ferran Torres. Già in passato il nome dell’attaccante spagnolo era stato accostato ai nerazzurri, ma non è mai partita alcuna trattativa. Anche in questo caso, per il momento la notizia non trova conferme in Italia, ma i tifosi sognano comunque il colpo ad effetto. A favorire l’operazione sarebbe la posizione del Barcellona, club proprietario del cartellino del calciatore, che pare possa essere disposto a cederlo in prestito. Il giocatore 24enne con la Spagna ha già realizzato 21 gol su 48 partite.