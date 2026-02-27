Mercato Inter, colpo ‘alla Lookman’ in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C’è pure un altro nome che accontenterebbe tutti: le strategie per l’estate

Come riportato da Tuttosport, l’Inter ripartirà ufficialmente da Chivu anche per il prossimo anno. A fine stagione, l’allenatore prolungherà di un anno il contratto attualmente in scadenza. La decisione è stata presa direttamente dal club, intenzionato a riconoscere anche a livello economico il nuovo status acquisito dopo un’annata in cui si è dimostrato ampiamente all’altezza del compito assegnato, al netto della dolorosa eliminazione subita in Champions League.

Al rinnovo contrattuale seguirà un mercato estivo finalmente indirizzato dalle precise idee di Chivu. Un’estate fa, la direzione seguita aveva portato a confermare l’intero blocco, iniziando un delicato processo di rinnovamento che troverà il suo senso compiuto al termine di questa stagione. Tra i tesserati in scadenza di contratto, l’unico che conserva ancora una speranza concreta di prolungamento è Mkhitaryan. Questo fattore porterà a un importante e necessario ringiovanimento della rosa. Il profilo dei futuri rinforzi dovrà essere totalmente funzionale al calcio verticale e all’intensità fisica richiesti, prendendo come stella polare i ritmi agonistici della Premier League.

Passando dalla teoria alla pratica, la più importante novità in arrivo sarà puramente tattica. Non rimarrà nel cassetto l’idea di passare definitivamente al modulo 3-4-2-1, aggiungendo un giocatore offensivo a discapito di un centrocampista. Per sostenere questo specifico assetto servirà un mediano dalle qualità eccelse in mezzo al campo. Non a caso, Ausilio tiene sempre ben presenti gli identikit di Koné ed Ederson, e ha raccolto tutte le informazioni necessarie sulla situazione contrattuale di Goretzka, il cui vincolo con il Bayern Monaco è ormai prossimo alla naturale scadenza.

La vera differenza dovrà essere fatta nell’uomo da inserire nella batteria degli attaccanti. L’idea della dirigenza resta sempre quella di regalare un profilo simile a Lookman per assecondare il nuovo scacchiere. L’Inter a gennaio si era fatta pesantemente sotto con l’Al-Ittihad per Diaby, un nome che resta ampiamente nel mazzo delle trattative. Alla logica del grande colpo estivo appartiene Nico Williams, valutato già un’estate fa su preciso input della proprietà Oaktree. L’uomo che mette tutti d’accordo in società risponde però al nome di Nico Paz. A fine stagione lascerà il Como per tornare al Real Madrid, ma la dirigenza meneghina potrebbe avere le carte giuste per convincerlo a sposare il nuovo progetto tecnico.