Mercato Inter, pronti 120 milioni per accontentare Conte

L’Inter vuole assicurare ad Antonio Conte i primi colpi in vista del ritiro di luglio a Lugano: stanziati 120 milioni

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter metterà a disposizione di Marotta e Ausilio 120 milioni per il mercato. Il nuovo allenatore vuole una rosa il più possibile completa in vista dei primi impegni estivi e così la palla passa a Piero Ausilio e Beppe Marotta, che stanno lavorando sodo per accontentare l’ex c.t. azzurro. I nomi più ‘caldi’ sono quelli di Romelu Lukaku, Nicolò Barella ed Edin Dzeko.

L’obiettivo dei dirigenti nerazzurri è dare a Conte almeno 3 acquisti entro l’inizio del ritiro di Lugano. Alte probabilità che almeno due di quei tre nomi sopracitati si presenti a Lugano con indosso la maglia nerazzurra.