Mercato Inter, da Cancelo a Perisic: il retroscena sui mancati ritorni nonostante il sì! Ecco cos’è successo nelle due trattative

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa lasciando in dote all’Inter alcuni rimpianti e retroscena suggestivi che emergono solo ora a bocce ferme. Secondo la ricostruzione fornita dal Corriere dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione è stata molto attiva nelle scorse settimane, sondando il terreno per riportare a Milano profili di alto calibro internazionale. Il dato saliente è che il club nerazzurro aveva incassato la totale disponibilità al trasferimento da parte di tutti i giocatori contattati, segno che il fascino della Beneamata resta intatto.

Il primo nome sulla lista era quello di Joao Cancelo. Il talentuoso terzino portoghese, già protagonista a San Siro in passato, era stato il primo a essere contattato e aveva aperto concretamente all’ipotesi di un ritorno in Italia. Tuttavia, l’affare è sfumato nel momento in cui il Barcellona ha deciso di rompere gli indugi: richiamato dalle sirene blaugrana, l’esterno non ha saputo resistere alla tentazione di concedere il bis in Catalogna, facendo saltare i piani di Marotta e Ausilio.

Discorso diverso, ma epilogo identico, per Ivan Perisic. Anche l’esperto laterale croato, eroe dello scudetto con Conte, aveva dato il suo benestare per quello che sarebbe stato il suo terzo approdo alla Pinetina. A mettersi di traverso, in questo caso, è stato il PSV Eindhoven. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League e un campionato Eredivisie ormai ipotecato grazie ai 17 punti di vantaggio sul Feyenoord, il club olandese ha alzato un muro invalicabile. Non è bastato nemmeno l’ultimo tentativo disperato dei Meneghini, disposti a versare un piccolo indennizzo economico: il PSV ha fatto capire che avrebbe ceduto il giocatore solo di fronte a un’offerta irrinunciabile, cifra che l’Inter non poteva mettere sul piatto in questa finestra di riparazione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno