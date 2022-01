Mercato Inter, Sensi in partenza: la Samp ci prova

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sensi è sempre più in uscita dall’Inter. Sul centrocampista nerazzurro ci sarebbe anche la Sampdoria

Stefano Sensi non rientra più nei piani dell’Inter. Dopo l’ottimo inizio nella sua prima stagione in nerazzurro, il centrocampista ex Sassuolo si è perso anche a causa dei numerosi infortuni. Simone Inzaghi non sembra voler puntarci molto e, come riporta calciomercato.com, il classe 1995 è in uscita dal club.

Da diverse settimane su Sensi c’è il concreto interesse della Sampdoria, il club blucerchiato corteggia il centrocampista nerazzurro, che però non corrisponde con altrettanta passione. Nella prossima settimana ci sarà l’incontro con il suo agente, Beppe Riso, per fare il punto della situazione.