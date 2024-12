Mercato Juve, Fagioli saluta i bianconeri? Si allunga la lista delle pretendenti. Le novità sul futuro

Mercato Juve, Fagioli saluta i bianconeri a gennaio? Si allunga la lista delle pretendenti. Le novità sul futuro del centrocampista

Nicolò Fagioli è uno dei nomi sempre in uscita dal mercato Juve. Il centrocampista azzurro ha perso il posto dalla formazione titolare in bianconero nelle ultime settimane e potrebbe quindi addirittura cambiare squadra già a gennaio per trovare più minuti di cui ha necessità.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, ci sono stati contatti con alcuni club inglesi, così come con il Marsiglia. I francesi potrebbero anche proporre un prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto, ma da Torino non hanno dubbi: vogliono una cessione a titolo definitivo. Con un incasso di almeno 25 milioni di euro si andrebbe diretti verso una grande plusvalenza.