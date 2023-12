Juve Cherki, saldo di gennaio: Giuntoli ci prova

La Juve oltre a giocare e vincere sul campo sta guardando anche al mercato e tra i nomi sulla lista di Giuntoli sarebbe finito anche Cherki del Lione

Sono stati avvistati gli scout juventini in più occasioni per dare un’occhiata da vicino al gioiellino punto di riferimento pure della Francia Under 21. Cherki era nel mirino dell’ormai ex capo degli osservatori, Tognozzi ma è un profilo ovviamente conosciuto (e apprezzato) anche da Giuntoli e Manna. Il trequartista è in scadenza nel 2025: operazione da 20/25 milioni. Lo scrive Tuttosport.