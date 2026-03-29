Mercato Juve, Spalletti detta la linea per l’estate: 5 i profili individuati dal tecnico per alzare il livello della squadra! Gli obiettivi dei bianconeri

La Juventus sta già impostando le strategie per la prossima estate con un obiettivo chiarissimo: consolidare la base attuale e poi intervenire con decisione sul mercato. Secondo Tuttosport, il primo passaggio sarà la definizione del rinnovo di Dusan Vlahovic, attaccante serbo e riferimento offensivo dei bianconeri, prima di dare il via a una mini rivoluzione da quattro o cinque colpi mirati. Il progetto nasce da una richiesta precisa di Luciano Spalletti, deciso a riportare la squadra a vincere nel più breve tempo possibile. Per farlo, serviranno giocatori di grande livello, profili capaci non solo di alzare il tasso tecnico della rosa, ma anche di sostenere mentalmente il peso della maglia juventina. La qualificazione alla prossima Champions League potrà incidere sui margini economici, ma non cambierà la volontà del club di intervenire in modo importante.

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Alisson, Rudiger e il fascino di Spalletti per i top player

Sempre secondo Tuttosport, ogni reparto ha già le sue priorità. Per la porta, il grande sogno porta ad Alisson Becker, portiere brasiliano già allenato da Spalletti ai tempi della Roma e considerato uno dei migliori interpreti del ruolo. In difesa, il nome più accessibile resta quello di Marcos Senesi, ma l’eventuale arrivo di Antonio Rudiger, difensore tedesco del Real Madrid, darebbe un altro spessore alla retroguardia, sia sul piano tecnico sia su quello della personalità. In questo scenario, la figura di Spalletti viene descritta come una calamita per i grandi giocatori. Tuttosport cita anche le recenti parole di Mohamed Salah, che lo ha definito «il miglior tecnico mai avuto», a conferma di un appeal che potrebbe diventare decisivo nel tentativo di convincere altri campioni a prendere in considerazione Torino.

Vlahovic da blindare, poi l’assalto a Kolo Muani

Il cuore del progetto resta però l’attacco. Tuttosport spiega che da un momento all’altro potrebbe arrivare la chiusura definitiva per il rinnovo di Vlahovic, soddisfatto dell’intesa raggiunta con il club e intenzionato a restare per continuare a scrivere la propria storia in bianconero. Accanto a lui, la Juventus vuole poi inserire Randal Kolo Muani. L’attaccante francese mette d’accordo tutti: dirigenza, allenatore e persino lo stesso Vlahovic, con cui si sarebbe creato un ottimo rapporto. L’idea della Juve, dunque, è chiara: blindare il proprio bomber e affiancargli un altro attaccante di alto livello per costruire un reparto offensivo ancora più forte e completo.