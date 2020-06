Mercato Lazio, Dendoncker primo obiettivo per il centrocampo

Mercato Lazio, il primo obiettivo della prossima stagione è Dendoncker gigante in forze al Wolverhampton

La Lazio si prepara a tornare in campo ma la società è già a lavoro per mettere a segno i primi colpi di calciomercato per la prossima stagione. Uno degli obiettivi è sicuramente un rinforzo a centrocampo. In pole per i biancocelesti c’è sempre Dendoncker del Wolverhampton: il suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni, una valutazione considerata troppo alta dalla Lazio ma che con l’aiuto di Jorge Medes potrebbe abbassarsi leggermente.

Come riporta il Corriere dello Sport i capitolini sono alla ricerca anche di un vice Leiva e i nomi in pole sono quelli di Zakaria dello Young Boys e Grujic ora all’Herta Berlino. Sempre aperta la pista che porta a Florentino Luis.