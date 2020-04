Mercato Milan, l’ex Celtic: «Nel 2001 vicino ai rossoneri per Boban»

Mercato Milan: ecco la rivelazione dell’ex attaccante di Leeds e Celtic sul suo possibile arrivo in rossonero nel 2001

Rivelazione di Mark Viduka. L’ex centravanti australiano si racconta ai microfoni di ESPN e parla di un retroscena che poteva portarlo al Milan nel 2001.

VIDUKA – «Ho avuto la possibilità di andare al Milan nel 2001, quando col Leeds arrivammo in semifinale di Champions. I rossoneri trattarono con la mia società, che chiese 43 milioni di euro. All’epoca ero amico di Boban e grazie a questo l’operazione entrò in una fase avanzata: alla fine il Milan offrì i 43 milioni, ma il Leeds non volle cedermi».