Mercato Milan, tentativo per Manolas. Si punta a uno sconto sulla clausola

Il Milan ha chiesto informazioni alla Roma per Manolas. Il greco ha una clausola di 36 milioni, che i rossoneri vogliono abbassare

Il Milan guarda a una diretta concorrente per rinforzarsi. Stando a quanto fatto sapere da Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero bussato alla porta della Roma per chiedere informazioni su Manolas.

Il greco ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro, e la società è in contatto con Raiola e i giallorossi per tentare di abbassarla. Difficilmente i capitolini accetteranno questa proposta: Pallotta non fa sconti.