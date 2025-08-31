Mercato Napoli, Rasmus Hojlund a Villa Stuart: visite mediche e firma imminente, tutti i dettagli del grande colpo degli azzurri

Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo bomber. Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, è arrivato questa mattina a Villa Stuart, storica clinica romana specializzata in medicina sportiva, per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo.

Il centravanti, cresciuto nel Copenaghen e affermatosi in Serie A con la maglia dell’Atalanta, era sbarcato ieri in Italia proveniente dal Manchester United, dove ha collezionato 95 presenze e 26 gol in due stagioni. Accolto da un gruppo di tifosi azzurri, Hojlund si è mostrato sorridente e disponibile, segnale di un entusiasmo già palpabile per la sua nuova avventura.

I dettagli dell’operazione

L’accordo tra Napoli e Manchester United è stato raggiunto dopo una trattativa intensa, nata dall’esigenza di sostituire Romelu Lukaku, fermato da un infortunio. L’operazione prevede un prestito oneroso da 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League. È inoltre prevista una clausola del 5% a favore dello United sulla futura rivendita del giocatore.

Conte: “Hojlund ed Elmas per completare la rosa”

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari, Antonio Conte, allenatore del Napoli e vincitore di quattro Scudetti in carriera, ha commentato così l’imminente arrivo del danese e quello di Eljif Elmas, centrocampista macedone in arrivo dal Lipsia: “Arriverà Elmas, che oggi in panchina ci avrebbe dato una mano, e dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituto di Lukaku. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, completando una rosa che l’anno scorso non era pronta per affrontare tutte le competizioni”.

Un rinforzo di peso per l’attacco

Con i suoi 191 cm di altezza, potenza fisica e capacità di attaccare la profondità, Hojlund rappresenta il profilo ideale per il gioco di Conte. Il tecnico potrà così contare su un’alternativa di livello a Lorenzo Lucca, garantendo più soluzioni offensive in vista di una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti, dalla Serie A alla Champions League.

L’esordio del nuovo numero 9 azzurro potrebbe avvenire già nella sfida contro la Fiorentina del 13 settembre, appuntamento che i tifosi attendono con trepidazione.