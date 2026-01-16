Mercato Napoli, ecco perché Lucca e Lang hanno le valigie pronte: occhio all’incastro per l’obiettivo in attacco! C’è un nome preferito

La sessione invernale di calciomercato del Napoli si muove sul filo dell’equilibrio finanziario. La direttiva societaria è chiara: “saldo zero”. Non si tratta di immobilismo, ma di una strategia ragionata che impone al Direttore Sportivo Giovanni Manna di sbloccare le entrate solo dopo aver piazzato gli esuberi. Con le valigie pronte ci sono due nomi pesanti: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Solo liberandosi dei loro ingaggi e incassando dalle cessioni, il club potrà regalare a Antonio Conte quel rinforzo offensivo divenuto necessario a causa dell’incertezza sui tempi di recupero di Romelu Lukaku e del sovraccarico di lavoro per il danese Rasmus Hojlund.

Il primo nome sulla lista dei desideri è Youssef En-Nesyri. Il potente centravanti marocchino, attualmente in forza al Fenerbahce, è considerato l’alter ego ideale per l’attacco dei partenopei. C’è un’apertura importante: il giocatore, impegnato in Coppa d’Africa dove giocherà la finale contro il Senegal, ha rifiutato le avance della Premier League (e dell’Everton in particolare) a causa del clima rigido. En-Nesyri vuole il sole e la qualità della vita del Sud Europa, rendendo Napoli una destinazione gradita. L’ostacolo è l’ingaggio da oltre 4 milioni netti: serve che i turchi partecipino allo stipendio o che la cessione di Lucca finanzi l’operazione.

E proprio intorno a Lorenzo Lucca si è accesa una pista a sorpresa che porta in Arabia Saudita. L’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, ha messo nel mirino il gigante italiano (che piace anche al Benfica di Mourinho). Ne è nata un’idea di scambio suggestiva che coinvolgerebbe Marcos Leonardo. Il talento brasiliano classe 2003, ex Santos, è un profilo che piace moltissimo a Manna per la sua capacità di agire sia da prima punta di movimento che da trequartista. Un jolly offensivo di 22 anni che porterebbe fantasia e gol. Nel frattempo, anche per Noa Lang si muove qualcosa: l’esterno olandese, scontento del minutaggio e preoccupato per il Mondiale, è corteggiato dal Besiktas, pronto all’acquisto definitivo. Sarà un weekend di riflessione per il Napoli: la scelta tra l’usato sicuro di En-Nesyri e la freschezza di Marcos Leonardo dipenderà dagli incastri in uscita.