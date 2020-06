Mercato Napoli, ripartenza e scelte strategiche: la situazione

Il Napoli riparte: dopo aver confermato Gattuso, la società pensa alle scelte di mercato da compiere. La situazione

Confermato Rino Gattuso, che dovrebbe rinnovare fino al 2022, il Napoli pensa alla ripartenza e al mercato. A fare il punto sulla situazione in casa azzurra è il Corriere dello Sport. Mertens dovrebbe rinnovare, firmando un biennale con dei bonus legati ai gol. Fabian Ruiz è finito nel mirino di Real Madrid, Barcellona e City, ma per gli azzurri è incedibile. Zielinski dovrebbe rinnovare fino al 2024 con un ritocco dell’ingaggio.

Allan sembra in uscita: per lui in pole c’è l’Everton. Meret è il futuro, ma per ritagliarsi un posto da titolare deve superare Ospina. Politano viene dietro Callejon, ma è pronto al sorpasso.