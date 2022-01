ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Torino: interesse per Rieder dello Young Boys. Sfida all’Udinese per il giocatore svizzero

Il Torino è interessato a Fabian Rieder, centrocampista svizzero classe 2002 dello Young Boys, lo riporta Sky Sport.

Sul giocatore, che ha già esordito in Champions, c’è anche l’Udinese, ma il Torino sembra essere in vantaggio in una corsa appena iniziata.