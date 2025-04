Messi: «Mondiale 2026? Ci penso sempre, ecco quando arriverà la mia decisione. Su Guardiola…»

Le parole di Lionel Messi, stella e capitano dell’Argentina, sul suo futuro con la maglia della nazionale e con l’Inter Miami

Lionel Messi ha parlato a Simplemente Futbol del suo futuro con l’Argentina e l’Inter Miami.

MONDIALE 2026 – «Ovviamente penso al Mondiale e alla possibilità di esserci – ammette Messi -, ma vivo giorno per giorno. Devo essere sincero con me stesso per capire se posso esserci oppure no. Mi godo quello che faccio, sono cresciuto con un pallone e sarà sempre così, al di là dell’essere giocatore o meno. Finché possiamo, me lo godo».

MLS – «È una Lega molto fisica, dove ci sono molti giovani che correggono gli errori con il fisico. Sembra di no, ma si corre tantissimo e ci sono molte partite con continui ribaltamenti di fronte negli ultimi minuti, e si trovano più spazi. È un campionato in cui le squadre stanno crescendo molto, si sono rinforzate bene, e se la Lega permettesse di ingaggiare più giocatori, lo farebbero, perché ci sono molte restrizioni, ma potrebbe crescere ancora. Si viaggia parecchio, le distanze sono più lunghe».

RIVALITA’ CON IL MESSICO – «Non so cosa sia successo con i messicani, da quando sia iniziato questo astio. Mi sono sempre sentito molto amato dalla loro gente, non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ma loro si sono messi in una posizione di rivalità che in realtà non esiste. Ma è stato più uno sfogo per l’importanza del gol che contro la gente. Lo stadio era infuocato, perché loro portano sempre tanto pubblico. È stata l’unica partita in cui si sentiva che era davvero molto equilibrata».