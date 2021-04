Messi, rinnovo e poi Inter Miami: l’indiscrezione dall’Argentina

Messi rinnoverà con il Barcellona e a fine contratto si trasferirà all’Inter Miami di David Beckham: l’indiscrezione dall’Argentina

Leo Messi rinnoverà con il Barcellona e a fine contratto si trasferirà all’Inter Miami di David Beckham. È questa l’indiscrezione dall’Argentina, secondo TV3.

«Messi ha ottenuto l’ok dal Barcellona per lasciare il club dopo l’ultimo rinnovo biennale fino al 2023 di lasciare il club a fine contratto per accasarsi all’Inter Miami di Beckham e finire la carriera negli USA come ha sempre sognato».