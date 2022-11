Messico, il ct Martino: «Mi spiace ma faccio l’interesse del Messico»

il ct argentino del Messico, Martino, sulla prossima sfida con l’Albiceleste: «Lavoro e voglio il meglio per il Messico»

Il Tata Martino domani con il messico potrebbe costringere l’Argentina ad una clamorosa eliminazione da Qatar 2022. E per il ct del Messico, ma col cuore argentino, non sarà una partita banale. Di seguito le sue parole

PARTITA – «Non nego l’importanza della partita tanto per il Messico quanto per l’Argentina e non nego che il futuro di entrambe probabilmente si deciderà domani. Non ci saremmo mai immaginati al sorteggio uno scenario come quello attuale, ma lavoriamo per il Messico e vogliamo il meglio per il Messico».

RESPONSABILITÁ – «Vi chiedo: se foste al mio posto cosa fareste? Certamente farò di tutto per far vincere il Messico. So dove sono nato, ma devo fare l’impossibile affinché il Messico vinca e non posso fare altrimenti».