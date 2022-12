Messico, pallonata sulla nuca per Gignac: momenti di paura

Pallonata sulla nuca, seguita da conati di vomito: lo spavento per Gignac nella partita tra Tigres e Santos Laguna

Attimi di paura per André-Pierre Gignac. Come riportato da sportface.it durante il match tra il suo Tigres e il Santos Laguna l’attaccante francese ha ricevuto una pallonata sulla nuca nei minuti conclusivi dell’incontro: il francese ha provato a rialzarsi, ma si è accasciato a terra e costringendo all’ingresso in campo lo staff medico. Non solo, perchè durante la sua uscita dal campo ha iniziato a vomitare, convincendo i sanitari a trasferirlo in ospedale per altri controlli.

Il tecnico del Tigres, Diego Cocca, ha voluto parlare in conferenza stampa delle condizioni dell’attaccante, cercando di tranquillizzare tutti. Di seguito le sue parole.

«È andato in ospedale semplicemente per precauzione. Ha accusato sintomi normali e il dottore è praticamente certo che non sia nulla di grave, solo uno spavento».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM