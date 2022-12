Mihajlovic, il ricordo di Malagò: «L’uomo che era superava il tecnico»

Mihajlovic, il ricordo del presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha espresso un pensiero sulla scomparsa del serbo

Anche Giovanni Malagò si è unito al fiume di ricordi su Sinisa Mihajlovic. Le sue parole dopo la visita alla Clinica Paideia a Roma.

LE PAROLE – «Era un po’ più giovane di me e già questo fa riflettere, ci conoscevamo da ormai 25 anni. Siamo tutti molto più tristi, l’uomo ha superato il tecnico e il giocatore che è stato. Mi ha sconvolto che Sinisa mi ha chiamato qualche giorno fa per richiedermi una cortesia che riguardava il figlio e questo fa capire il suo amore per la famiglia nonostante la situazione. Forse proprio per questo è ancora più grande».