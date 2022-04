Mihajlovic, la squadra lo va a trovare in ospedale, la sua reazione

nella mattinata la squadra e lo staff del Bologna sono andati a salutare l’allenatore sotto all’ospedale. le sue parole

Dopo il bel gesto di questa mattina della squadra del Bologna, che è andata sotto la finestra della camera d’ospedale dove è ricoverato Mihajlovic a salutare il mister, è arrivata la risposta del serbo.

«Cosi mi fate piangere. L’altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate. Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene». Per poi chiudere con una battuta in pieno stile Sinisa: «Ah, siete qui post allenamento, vuol dire che non avete fatto niente oggi!».