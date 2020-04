Milan, attacco flop: da Higuain a Piatek, quanti soldi buttati!

L’attacco del Milan negli ultimi anni è stato un buco nero dove sono finiti molti soldi: da Piatek a Higuain nessuno ha inciso

Il reparto avanzato del Milan è un vero e proprio problema per i rossoneri. Il Diavolo – sottolinea la Gazzetta dello Sport – ha cambiato centravanti tre volte in una stagione e mezza, senza mai riuscire a sciogliere a trovare un attaccante che sfondasse.

Prima ci provò Higuain, accolto con grandissimo entusiasmo dalla tifoseria rossonera, che dopo un inizio positivo (4 gol in 6 gare) si è spento fino ad arrivare all’inevitabile cessione. Le cose non sono andate meglio con Piatek, con il quale la società di via Aldo Rossi è riuscita quantomeno a limitare i danni dal punto di vista economico, ricavando una piccola plusvalenza con la sua cessione all’Herta Berlino.

L’arrivo di Ibrahimovic ha tappato una falla ma è ovvio che i rossoneri non potranno contare per il futuro sull’attaccante svedese, prossimo ai 38 anni. Servirà un altro sacrificio sul mercato visto che il rendimento di Leao non ha mai convinto del tutto.