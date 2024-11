Milan, attesa per il recupero di Gabbia: ci sarà con la Juve?

Il Milan si prepara per la sfida contro la Juventus: bisognerà vedere se Gabbia tornerà in campo

Il Milan punta alla sfida contro la Juventus in casa, un appuntamento che non si può sbagliare. I rossoneri vorranno replicare la vittoria contro l’Inter nel derby, dimenticando il ko interno con il Napoli.

Big match in chiaro scuro per i rossoneri che secondo il Corriere dello Sport avranno tra gli obiettivi pre-partita quello di recuperare Matteo Gabbia per la sfida contro le Vecchia Signora.

Ieri Gabbia ha svolto una seduta personalizzata e questo porta il club ad essere ottimista per il recupero completo dell’ex Villarreal per il match con la Juve.