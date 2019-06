Milan, attese le ufficialità per Giampaolo, Boban, Maldini e Massara

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Marco Giampaolo a pranzo ieri a Milano per il primo vertice operativo: a breve arriveranno le tre ufficialità

Sono giorni di attesa in casa Milan. Nelle prossime ore (al più tardi settimana prossima) dovranno essere annunciati Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico, Zvonimir Boban come nuovo dirigente, Frederic Massara come direttore sportivo e l’allenatore Marco Giampaolo. Probabile che per Maldini e Boban arrivi un annuncio simultaneo mentre per Massara e Giampaolo si slitti a settimana prossima.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le quattro facce nuove rossonere sono al lavoro da giorni dietro le quinte. Ieri Maldini, Boban e Giampaolo si sono visti a pranzo per il primo, reale, vertice operativo rossonero: il tecnico ha chiarito le sue idee di calcio e quali sarebbero gli uomini ideali per poterle proporre sul terreno di gioco.