Milan, Belotti l’acquisto scelto da Maldini per la Champions: Ibra va via?

Andrea Belotti sarebbe stato scelto dalla dirigenza rossonera come futuro attaccante del Milan per l’estate nel caso di qualificazione in Champions

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti sarebbe stato scelto dalla dirigenza rossonera come futuro attaccante del Milan per l’estate.

Il centravanti granata, tifoso rossonero sin da bambino, potrebbe essere il regalo di Maldini in caso di ritorno in Champions League. Per Belotti, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe essere l’occasione per compiere il famigerato salto di qualità visto che a fine anno compirà 28 anni.

IBRA RESTA – Il possibile arrivo in rossonero di Belotti non dovrebbe però chiudere le porte al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha voglia di continuare il progetto iniziato lo scorso gennaio al fianco di Pioli ma potrebbe essere alternato al Gallo nelle tre competizioni.